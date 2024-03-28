В ЦПД відомства оцінили наявні ресурси Москви.

У Центрі протидії дезінформації РНБО відреагували на поширену російською пропагандою інформацію щодо нового наступу країни-агресора на Харків.

Там кажуть, що таким чином РФ намагається залякати українців. Москва навмисне влаштувала подібну ІПсО.

"Інформація щодо підготовки росіян до наступу на Харків є частиною ворожої кампанії "пропаганди страху" та не відповідає дійсності", - заявили в Центрі.

Як наголошується, ворог зараз здатен лише на терор Харкова обстрілами. Для реального наступу в нього не стане ресурсу - це байка, акцентував керівник ЦПД РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.

"У Росії немає ресурсів для наступу на Харків. Усі їхні байки про готовність до оточення міста розраховані на внутрішню та зовнішню аудиторію, і є частиною кампанії "пропаганда страху", - сказав він.

За його словами, розмови про 350 тисяч військових, яких вони хочуть набрати для цієї задачі, - поки лише розмови.

"Це ІПсО. Зараз ворог здатен лише обстрілювати і тероризувати місто, і під цей терор він адаптує наративи про наступ, який неможливий. Але ворог завжди лякає наступами, користуючись обстрілами", - додав Коваленко.

Він підкреслив, що Сили оборони давно готові до всіх можливих загроз.

Що кажуть про можливий наступ на Харків

Раніше мер Харкова Ігор Терехов сказав, що існує певне занепокоєння стосовно можливого наступу РФ на обласний центр і у зв’язку з цим заявив, що у ворога немає відповідного накопичення військ біля кордону для реалізації таких дій, а крім того, українські захисники готові давати гідну відсіч окупантам. Те, що Харків буде українським містом, це однозначно, наголосив Терехов.

Як відомо, на Куп'янському напрямку встановлено потужні фортифікаційні споруди.

Військовий оглядач Денис Попович також оцінив вірогідність нового масштабного наступу на Харків та Київ. Він переконаний, що зараз передумов для цього немає.

За його поясненням, щоб знайти потрібну кількість людей для того, щоб планувати наступ на таке місто як Харків, потрібна додаткова мобілізація. Поки що таке рішення у Кремлі не ухвалено, відповідно, і казати нема про що. І навіть якщо воно буде ухвалено, зауважив Попович, то виникає наступне питання - про можливість наступу на Харків взагалі, тому що для цього потрібні великі сили. Бо Харків - місто мільйонник.

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