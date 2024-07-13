Українська сторона домоглася, щоб РФ вивела свої кораблі від берегів Криму якомога далі, підкреслив очільник ГУР.

У очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова запитали, чи може Кримський міст впасти у 2024 році, на що він відповів, що це питання до Генштабу Збройних сил України.

Голова ГУР МО поділився в інтерв'ю NV, що його відомство з цього питання робить "свою заплановану роботу". "Усе, що ми робимо, крім рутинного руйнування логістики й залізниці, це ще й десакралізація Криму", - сказав співбесідник.

Буданов підкреслив, що Кримський міст треба зруйнувати. "…ми домоглися, щоб Росія вивела свої кораблі з Криму якомога далі. В Очамчиру (новий російський порт на території Абхазії, - Ред.)? Прекрасно!", - заявив голова військової розвідки.

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На початку липня командувач Військово-морських сил Збройних сил України. віцеадмірал Олексій Неїжпапа говорив, що через Кримський міст відбувається постачання зброї, техніки й обладнання для окупаційної армії РФ на фронт, тому цей об'єкт - військова ціль, яку треба ліквідувати.

За даними партизанського руху "Атеш", серед окупантів "гуляють" чутки, що Сили оборони України створюють "ударний кулак", щоб здійснити прорив у бік поки ще окупованого Росією Криму.

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