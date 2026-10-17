У Генштабі спростували порцію брехні Герасимова про 'перемоги' росіян на фронті

Російський командувач армії заявив про захоплення 92 населених пунктів за першу половину осені, що не відповідає дійсності.

Сили оборони з початку осені звільнили більше території, ніж росіянам вдалося захопити.

Про це у коментарі УНІАН повідомив речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов. "Через відсутність значних успіхів на полі бою керівництво російської армії продовжує створювати для власного політичного керівництва та внутрішньої аудиторії ілюзію масштабних перемог", - зазначив Ковальов.

Як зауважив речник Генштабу ЗСУ, начальник російського генштабу окупаційних сил Росії Валерій Герасимов виступив з брехливою доповіддю, у які звучади перебільшення про досягнення окупантів на фронті.

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При цьому, Генштаб ЗСУ володіє фактами, які спростовують заяви російського командування щодо ситуації на лінії бойового зіткнення.

Зокрема, Герасимов стверджував, що з 1 вересня росіяни нібито захопили понад 1800 кв км української території та 92 населені пункти.

"Це неправда. Насправді завдяки активним діям Сили оборони від початку осені звільнили більше територій, ніж вдалося захопити ворогу", - підкреслив Ковальов.

Крім того, так само не відповідають дійсності заяви Герасимова про захоплення Добропілля.

"Місто залишається під контролем України. Це не перший випадок, коли російське керівництво видає бажане за дійсне. Зокрема, 1 вересня Путін заявляв про захоплення Святогірська, який насправді був і залишається під контролем Сил оборони України", - додав речник.

Разом з тим, неправдивими є й твердження про захоплення Костянтинівки, Олексієво-Дружківки та вихід російських військ на околиці Краматорська.

"Станом на ранок 17 жовтня у Костянтинівці залишаються позиції Сил оборони України, тривають бої. Олексієво-Дружківка також не захоплена ворогом, а заяви про вихід до Краматорська не відповідають реальній ситуації на фронті", - додав Ковальов.

До того ж, не відповідають дійсності й заяви про наступ російських військ у передмісті Слов’янська та контроль над понад 50% території Миколаївки.

"Насправді на південну околицю Миколаївки інфільтрувалася невелика група противника. Сили оборони проводять ударно-пошукові дії для її знищення", - роз’яснив Ковальов.

Також Герасимов заявив про бої за Оріхів та захоплення Новопавлівки й Новоандріївки. Насправді станом на 17 жовтня всі три населені пункти залишаються під контролем ЗСУ.

"Не відповідає дійсності й твердження про наближення російських військ до південних околиць Запоріжжя на відстань 5 кілометрів. Лінія бойового зіткнення вже тривалий час залишається на відстані 22 кілометрів від обласного центру", - наголосив Ковальов.

Також, черговою вигадкою є заява про захоплення Великомихайлівки Дніпропетровської області. "Російські окупанти вже не вперше повідомляють про нібито захоплення цього населеного пункту, намагаючись видати бажане за дійсне. Станом на 17 жовтня Великомихайлівка залишається під контролем України, а лінія бойового зіткнення проходить за 8 кілометрів на схід від населеного пункту", - додав Ковальов.

Брехня Герасимова

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки та Офіс генерального прокурора відкрили кримінальне провадження за фактами воєнних злочинів генерала армії РФ Валерія Герасимова – начальника Генерального штабу Збройних сил Росії. Він безпосередньо причетний до масованих ракетно-авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі України.

Герасимов неодноразово відзначався брехнею про ситуацію на фронті. Бували випадки, що навіть російські пропагандисти, які звикли сильно прибріхувати про ситуацію на фронті, не могли проковтнути очевидні нісенітниці, озвучені Герасимовим.

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