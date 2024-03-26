Юрій Федоренко зазначив, що противник намагається вирівнювати лінію фронту в напрямку Часового Яру.

Російські окупанти не контролюють населений пункт Іванівське на захід від Бахмута. Штурми Богданівського тривають.

"Окупанти продовжують штурмувати в напрямку населеного пункту Богданівське. Критичного успіху не має. Що стосується Іванівського, то противник намагається вирівнювати лінію фронту в напрямку Часового Яру", - розповів командир Батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко в ефірі Еспресо.

За його словами, ще місяць тому окупанти мали тактичний успіх і зайняли передні вулиці Іванівського, але досі вони не встановили контроль над населеним пунктом. Він уточнив, що за останні два тижні Сили оборони не віддали противнику жодної позиції, а окупанти контролюють лише частину Іванівського

Відео дня

"У напрямку Іванівського тривають важкі та виснажливі бої. Половина Іванівського зараз перебуває під контролем Сил оборони, інша частина населеного пункту захоплена окупантами", - пояснив Федоренко.

Також військовий повідомив, що в напрямку Кліщіївки та Андріївки окупанти здійснюють ударні штурмові дії, але критичного успіху не мають.

Ситуація на фронті - головні новини

Про загострення ситуації навколо Часового Яру повідомляли аналітики Інституту вивчення війни. За їхніми словами, РФ має часткове просування на флангах, але говорити про можливе оточення чи захоплення населеного пункту найближчим часом не варто.

У Генштабі зазначили, що за останню добу на фронті відбулося 57 бойових зіткнень. На Бахмутському напрямку наші бійці відбили чотири атаки супротивника в районі населеного пункту Кліщіївка, що на Донеччині.

Вас також можуть зацікавити новини: