Там росіяни вдалися до тактики штурмів хвилями від менш підготовлених окупантів, до професіоналів.

Російські окупанти продовжують ударно-штурмові дії на Бахмутському напрямку та зосередились навколо Часового Яру.

Як повідомив у коментарі 24 Каналу командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко, на цей момент ворог не має суттєвих тактичних успіхів на полі бою.

Кліщіївку та Андріївку продовжують утримувати Сила оборони. В Іванівському загарбники не мають подальших просувань, перебувають на околицях населеного пункту. ії.

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"Часів Яр. Там противник робить все можливе і неможливе, не шкодуючи ні техніки, ні особового складу, ні боєприпасів, але значних тактичних успіхів не має. Силам оборони в жорстких боях вдається відбивати атаки ворога, ведеться системна злагоджена робота бригад, які тримають відтинок щодо контрбатарейної боротьби", - підкреслив він.

Як зазначив Федоренко, на Бахмутському напрямку діють різні окупаційні війська. Є військовослужбовці з низьким рівнем забезпечення та підготовки. Це переважно мобілізовані, а також приватні військові компаній типу "Шторм-Z". Вони були позбавлені волі на території Росії і зараз воюють проти України.

"Саме таких військовослужбовців противник використовує насамперед для того, щоб виявляти вогневі позиції та проходити по мінних загородженнях Сил оборони. Це видатковий матеріал, який противник не шкодує і належним чином не оснащує, не озброює", - сказав він.

Водночас Росія штурмує також військами з високим рівнем підготовки. Зокрема, це десантно-штурмові війська, які забезпечені засобами індивідуального захисту, формою, зброєю.

"У першому ешелоні йдуть спочатку низькопідготовлені – видатковий матеріал, потім намагаються дотискати саме високопідготовленим особовим складом. Попри підготовку окупанта Сили оборони роблять все можливе і неможливе для того, щоб бити ворога дистанційно, не давати можливості йому наблизитись до наших передових позицій", – додав Федоренко.

Ситуація на фронті залишається складною: що варто знати

Про загострення ситуації навколо Часового Яру напередодні повідомляли й аналітики Інституту вивчення війни. За їхніми словами, хоч РФ і має часткове просування на флангах, говорити про можливе оточення чи захоплення населеного пункту найближчим часом не варто.

Загалом, за інформацією Генштабу, протягом минулої доби ворог 60 разів намагався пробити оборону українських військових. Для цього він активно залучає авіацію.

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