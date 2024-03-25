Загарбники досягли лише незначних тактичних успіхів на північний захід і захід від Бахмута.

Російські загарбники намагаються просуватися у напрямку Часового Яру Донецької області. Однак американські аналітики впевнені, що оточення чи окупація у найближчі місяці навряд загрожують цьому населеному пункту.

Як повідомляється у звіті ISW, росіяни почали локалізовану наступальну операцію на Бахмутському напрямку у листопаді 2023 року. Метою стало повернення звільненої під час літнього контрнаступу українцями території та захоплення Часового Яру. Попри всі старання за чотири місяці загарбники досягли лише незначних тактичних успіхів на північний захід і захід від Бахмута.

Російські джерела описують активність окупантів у районі Бахмута в останні місяці як умови для можливої наступальної операції з оточення та захоплення Часового Яру. У аналітиків ISW є зображення, які поки не публікуватимуться та не описуватимуться детально. Згідно з ними, ЗСУ побудували значні зміцнення у формі кільця в районі Часового Яру, і росіяни, ймовірно, щосили намагатимуться прорвати їх.

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Українські та російські джерела зазначають, що окупанти планували перекинути додаткові сили в район Бахмута з Авдіївського напрямку в середині лютого. Однак можливість використати тактичні вразливі місця безпосередньо на захід від Авдіївки спонукала росіян підтримувати темп наступальних дій на цій ділянці фронті.

На думку експертів, це також могло суттєво завадити російському командуванню зосередити додаткові сили на Бахмутському напрямку. Поки неясно, чи достатні сили окупантів у районі Бахмута для потенційного наступу на Часів Яр. Перш ніж розпочати спроби оточення загарбниками доведеться досягти помітних тактичних успіхів на південний схід і північний захід від міста.

Бої за Часів Яр - останні новини

8 березня начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади Збройних сил України Олег Калашніков зазначив, що взяти місто Часів Яр Донецької області у російських окупантів спроможності немає, але вони постійно продовжують штурми. Особливо активно противник намагається прорвати оборону саме на цьому напрямку - це Богданівка, Іванівське. Також ворог не забуває про Кліщіївку та Андріївку, на які активно намагається наступати.

Голова Українського центру безпеки та співпраці, військовий експерт Сергій Кузан 13 березня заявив, що загарбники знизили темп наступу на Часів Яр. В окупантів закінчують резерви, вони перекидають свіжі десантно-штурмові підрозділи, активніше залучають авіацію, аби авіабомбами руйнувати українські захисні позиції.

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