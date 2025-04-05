'Найпростіший результат': Рютте відповів, чи вірить у закінчення війни цього року

Генсек зазначив, що війна закінчиться, коли російські війська підуть з України, але вони цього, ймовірно, робити не збираються.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відповів, чи вірить у те, що російсько-українська війна закінчиться цього року.

Як зазначив Рютте в інтерв'ю NV 4 квітня, війна може завершитися у будь-який момент, коли правитель Росії Володимир Путін накаже своїм військам піти. Втім, генсек визнав, що це був би "найпростіший результат".

"Я не хочу нічого прогнозувати, бо не можу. Я б дуже на це сподівався. Я бажаю вам і всім нам, щоб ця війна закінчилася завтра. Вона може закінчитися завтра, якщо росіяни зупиняться і підуть. Це найпростіший результат. Ймовірно вони цього не зроблять. Але чи зможемо ми закінчити війну цього року - я не хочу прогнозувати", - сказав Рютте.

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Переговори про завершення війни в Україні

Як писав УНІАН, раніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що РФ продовжує переговори зі США про припинення вогню. Він підтвердив, що питання гарантій безпеки для України є предметом переговорів.

Президент України Володимир Зеленський назвав "червоні лінії" України. За його словами, пріоритетом для Києва є сильна армія.

"Це "червона лінія" - жодних зменшень у рази нашої армії. Якщо чесно, ми будемо робити все, щоб залишити армію в тому стані за кількістю, яка є сьогодні. Велика армія, яка втричі більша, ніж була на початку війни. Армія, яка може тільки модернізуватися", - стверджував президент.

Зеленський підкреслював, що такі зміни можуть бути після закінчення війни.

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