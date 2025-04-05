Миротворці в Україні: Рютте відповів, чи можлива участь НАТО

Така участь означатиме, що це впливатиме на територію Альянсу загалом, зауважив генсек.

НАТО навряд чи братиме безпосередню участь у миротворчій місії на території України після припинення вогню, адже може матинаслідки для оборони території Альянсу у майбутньому.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю NV 4 квітня. Він назвав "складним питанням" можливу участь військ НАТО у миротворчій місії в Україні і висловив думку, що це "малоймовірно".

"Ймовірно, це не буде участь НАТО як такого. Це малоймовірно. Але це можуть бути союзники НАТО, які будуть залучені. А це завжди означає, що це впливатиме на територію НАТО", - зазначив Рютте.

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За його словами, союзники пропонують кілька підходів до розгортання миротворчих військ в Україні як гарантій безпеки. Втім, для реалізації одного з них необхідно дочекатися припинення вогню або мирної угоди.

"У нас є французи і британці, які разом з Коаліцією охочих шукають шляхи надання гарантій безпеки. У нас є пропозиції від італійців, які йдуть у дещо іншому напрямку, але з тією ж метою. Я думаю, що найкраще - дочекатися моменту, коли буде укладено мир. Тим часом потрібно продовжувати думати і розвивати всі ці різноманітні ідеї", - додав Рютте.

Миротворці в Україні - головні новини

Коаліція охочих, яку очолили Велика Британія та Франція, це неформальне об’єднання держав, готових взяти участь у міжнародній місії на території України.

У Офісі президента повідомляли, що наразі 10-12 країн висловлюють готовність долучитися до формування військового контингенту для України.

Нагадаємо, Росія виступає категорично проти розміщення іноземних військ в Україні. У Москві заявили, що сприйматимуть їхнє залучення як втручання.

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