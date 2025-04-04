Пєсков: РФ продовжує переговори зі США про припинення вогню, є багато нюансів

За його словами, питання гарантій безпеки для України є предметом переговорів.

Росія та США продовжують контакти щодо війни в Україні та обговорення інших двосторонніх тем. Про це заявив речник правителя РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков у коментарі російським ЗМІ.

Він заявив, що візит спецпредставника Путіна Кирила Дмитрієва у Вашингтон був "дуже важливим". За його словами, ця робота продовжуватиметься.

Натомість Пєсков додав, що телефонної розмови Путіна та президента США Дональда Трампа найближчими днями не планується, у графіку його немає.

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Окремо речник Путіна заявив, що питання гарантій безпеки для України є предметом переговорів. Поки конкретики щодо цього питання немає.

"Росія продовжує зі США контакти щодо припинення вогню в Україні, але існує багато нюансів", - додав Пєсков.

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Нагадаємо, у неділю Трамп заявляв NBC News, що планує поговорити з Путіним цього тижня. Водночас пізніше видання писало, що оточення Трампа не радить йому телефонувати Путіну, поки той не погодиться на повне припинення вогню в Україні.

За даними представників адміністрації Трампа, на сьогодні не заплановано жодного дзвінка між лідерами двох країн. При цьому вони попередили, що Трамп може раптово вирішити, що він хоче поговорити з Путіним.

у середу та четвер спецпредставник США Стів Віткофф і російський парламентер Кирило Дмитрієв провели зустріч у Вашингтоні. Як повідомляло видання Bloomberg, тепер США чекатимуть, коли Дмитрієв прозвітує перед Путіним, перш ніж обидві сторони перейдуть до будь-яких наступних кроків у вирішенні війни.

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