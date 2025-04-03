Одна з ключових дискусій - це гарантії безпеки для України, зазначив Зеленський.

Пріоритет для України під час перемовин - це сильна армія. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з керівниками територіальних громад Чернігівщини.

"Це "червона лінія" - ніяких зменшень в рази нашої армії. Якщо чесно, ми будемо робити все, щоби залишити армію в тому стані щодо кількості, яка є сьогодні. Велика армія, яка в три рази більша, ніж була на початку війни. Армія, яка може тільки модернізуватися. Ось які зміни можуть бути після закінчення війни", - сказав Зеленський.

Він також додав, що ще однією червоною лінією є визнання окупованих територій російськими.

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"У будь-якому випадку це тимчасово окуповані території. Справедливий мир тоді, коли всі території повернуться. Але якщо можна зробити так, щоби знайти компроміс, щоб повернення цих територій відбулось з часом дипломатичним шляхом - я думаю, що напевно, що стосується деяких територій, це буде єдиний шлях. Тому що війна не може бути стільки. Тому ми будемо робити все, щоб відновлення територіальної цілісності України відбулось для нас, це важливі речі", - додав Зеленський.

Крім того, за словами Зеленського, ще одним з головних питань для України щодо перемовин є гарантії безпеки.

"Поки що з НАТО складно. Але все одно зі столу це питання поки що ніхто не прибирає. Принаймні ми говоримо про те, що якщо це навіть зараз хтось не хоче підтримувати - подивимось, що буде в майбутньому. Але важливо, щоб ми мали відповідні гарантії, схожі на НАТО, допоки ми не в Союзі. Це говориться про контингент і про зусилля наших партнерів, на яких ми можемо розраховувати", - зазначив Зеленський.

Мирні перемовини: важливі новини

Напередодні ряд західних ЗМІ повідомили про те, що перемовини про закінчення війни в України відбуваються із затримкою. Зокрема в Reuters пишуть, що в адміністрації Трампа вже не вірять у швидке закінчення війни. Журналісти також зазначають, що Білий дім розглядає нові способи тиску на Україну та РФ.

Тим часом The Wall Street Journal пише, що в України і РФ схожа тактика щодо Трампа, адже бажання президента США закінчити війну суперечить підходам обох країн. Зазначається також, що обидві сторони не виконують всі вимоги США.

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