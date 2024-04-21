За словами військового експерта, до початку великого наступу РФ Україна має почати отримувати снаряди за чеською ініціативою і перші партії нової допомоги від США.

Росіяни у травні-червні лізтимуть у паску, бо ЗСУ отримають допомогу. Про це в ефірі телеканалу 1+1 в рамках інформаційного телемарафону сказав керівник Центру військово-правових досліджень, військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко.

Зокрема, у нього запитали, як факт схвалення у Палаті представників США нової допомоги для України впливатиме на бойові дії на фронті у найближчий час. Мусієнко зазначив, що Росія вже посилила серйозні атаки.

"Вони ж зараз теж на межі воюють. Вони воюють на межі своїх наступальних можливостей. Вони використовують все", - сказав експерт.

Він зазначив, що Росія збирається пришвидшити та інтенсифікувати наступ у середині травня - наприкінці червня.

"Подивіться, як це складається для нас у календарному плані. Для нас це підходить таким чином, що, у принципі, до того часу ми маємо отримати певну підтримку від Сполучених Штатів. Для нас складається так, що перші партії снарядів за чеською ініціативою теж мають прибувати. І європейська допомога. У принципі, Росія своїх планів вже не змінить. Вони вже розкачалися і вони підуть. Вони будуть наступати зараз і в травні-червні. Але змінило це для нас диспозицію. Тому що у нас з'являється додаткова вогнева міць. Виходить, що ворог лізе, наче, знаєте, як у пастку. Вони не зупиняться. Вони будуть лізти", - наголосив Мусієнко.

За його словами, росіяни бачать, що вже усі знають про їхні наміри і навіть де вони мають намір наступати - так, у 2022 році перед початком повномаштабного наступу західні медіа повідомили про маршрути наступу росіян заздалегідь, але окупанти цих маршрутів не змінили, коли почали наступ.

"Зараз вони будуть робити те ж саме. Єдине, що змінюються, - що сил і засобів стане більше, аби їм такий гарячий прийом влаштувати. Тобто, вони лізуть у пастку", - наголосив експерт.

При цьому він звернув увагу, що на сьогоднішній день при правильній побудові лінії оборони прорвати її за допомогою бронетехніки буде дуже важко.

"Росія зараз наступає так, як ми наступали влітку 2023 року. Єдина відмінність у тому, що вони не рахуються з втратами. І вони вважають, що все ж таки та кількість неодмінно переросте у якість", - сказав Мусієнко.

Він зазначив, що росіяни вважають, якщо втратили біля одного села 314 одиниць техніки, то можуть дозволити втратити ще 500 одиниць техніки, але зможуть прорвати українську оборону.

"Це така логіка у них. Але ж можна, при цьому, втратити боєздатність армії", - сказав Мусієнко.

Він вважає, що слід очікувати пожвавлення бойових дій на Вугледарському напрямку.

"Думаю, що у травні-червні, коли буде пожвавлення наступальних дій, Вугледар буде південною точкою, звідки ворог буде намагатися просунутися, і північною буде Харків", - переконаний Мусієнко.

За його словами, мета росіян полягатиме в тому, аби розтягнути українську лінію оборони.

"Наступати усюди їм не вдасться. А на сході будуть пробувати. Північна точка буде з Білгородщини на Харківщину - охоплюючий удар туди. І з півдня буде Вугледар", - вважає Мусієнко.

За його словами, на півдні Росія активізується, щоб відтіснити українські сили і не дати їм можливості завдавати ударів по залізниці, яка проходить через Волноваху.

Допомога США Україні

20 квітня Палата представників схвалила законопроект про військову і фінансову допомогу Україні. Цей законопроект загалом передбачає виділення майже 61 млрд доларів на військову, економічну та гуманітарну допомогу.

Цей законопроект ще має розглянути Сенат (верхня палата Конгресу) та підписати президент Джо Байден.

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