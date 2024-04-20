На брухт пішло понад 30 одиниць озброєння та військової техніки противника.

На двох напрямках – Оріховському та Херсонському російська армія за минулу добу втратила майже сотню солдатів, але продовжувала штурми позицій ЗСУ.

"На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 5 штурмів, з яких 3 в районі Старомайорського, 2 в районі Роботиного. На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині, - 7 штурмів в напрямку плацдарму біля Кринок. Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції", - йдеться у повідомленні Сил оборони півдня України.

Протягом доби ЗСУ отримали підтвердження, що на цих двох напрямках поменшало на 99 окупантів і 31 одиницю озброєння та військової техніки, з них: зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10"; протитанковий ракетний комплекс; 18 одиниць автобронетехніки; 5 гармат; міномет; розвідувальній БпЛА - "Зала"; 2 станції радіоелектронної боротьби; 2 аерофотостанції.

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Водночас окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, не припиняють аеророзвідку - в операційній зоні зафіксовано проліт 155 розвідувальних дронів.

"Протягом бойової доби окупанти завдали на Оріхівському напрямку 8 авіаційних ударів із застосуванням 8 керованих авіабомб та понад два десятки некерованих авіаційних ракет. Продовжуючи терор мирного населення прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, вони застосували 260 FPV-дронів, 12 ударних БпЛА типу "Ланцет", скинув з БпЛА різних модифікацій 253 осколкових боєприпасів", - розповіли у Силах оборони.

Внаслідок застосування ударних дронів на Херсонщині пошкоджено багатоповерховий будинок, приватні житлові будинки, кафе. Також ворожі війська двічі вдарили з артилерії по Херсону, обстріляно Антонівку, Берислав та Наддніпрянське. Внаслідок загинула цивільна особа, пошкоджено багатоповерхівки, приватні житлові будинки, інфраструктурний об’єкт та газогін.

На Миколаївщині агресором з артилерії обстріляно акваторію Очаківської громади та Куцурубську громаду. Через це у Солончаках загинула жінка, поранення отримали дитина 14 років та літній чоловік.

На Дніпропетровщині ворог обстріляв Нікополь, Марганецьку, Покровську та Мирівську громади - пошкоджено приватні житлові будинки, господарські споруди, теплиці та цивільні автомобілі. На Запоріжжі з артилерії обстріляно близько десятка населених пунктів - пошкоджено приватні будинки.

Кораблі ворожого флоту у Чорному та Азовському морях відсутні, ракетоносії заведені в пункти базування.

Війна в Україні: ситуація на півдні

У районі населеного пункту Кринки Херсонської області, російські окупаційні війська збільшили кількість атак ЗСУ майже в чотири рази, але позитивних для себе результатів не отримали. Зокрема на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 4 штурми, з яких 3 - в районі Старомайорського, один - в районі Роботиного.

На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині, кількість штурмів тоді значно підвищилась. Зокрема, ворог здійснив там 11 штурмів в напрямку плацдарму біля Кринок, 17 квітня було – лише три атаки. Але й цієї доби, зазнавши втрат, агресор відійшов на свої вихідні позиції.

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