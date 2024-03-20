Ситуація на південній частині нашої держави лишається напруженою, зазначив спікер Національної гвардії.

Триває повномасштабна війна в Україні, і речник Національної гвардії Руслан Музичук заявив, що російські окупанти намагаються тиснути в районі села Роботине (Запорізька область).

Про це він сказав в ефірі "Київ24", відповідаючи на запитання щодо поточної ситуації на півдні України та повідомлень про можливе просування ворога, зокрема, в районі Вербового. Музичук зазначив, що в цілому ситуація на півдні залишається напруженою, як і на багатьох інших ділянках. Ворог намагається також покращити своє тактичне положення і звужувати "сіру зону" на ділянках, де він накопичив свої підрозділи та підтягував резерви.

"Одна з точок, де його активність, - це Оріхівський напрямок, в районі Роботиного. Ворог намагається тиснути, скажімо так, зі східного напрямку, з південного напрямку в районі Роботиного. Теж, звичайно, це Новопавлівський напрямок, де ворог також намагається знайти слабкі місця в нашій обороні, покращити своє тактичне положення, зайняти більш вигідні рубежі", - розповів речник.

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Він додав, що протягом минулої доби по позиціях, де свої завдання виконують підрозділи Нацгвардії, російські загарбники завдали 111 ударів з артилерії та ракетних систем залпового вогню. "Якщо аналізувати з активністю ворога протягом минулого тижня, то вона трохи знижена", - сказав Музичук.

Російсько-українська війна - новини, які варто знати

Як повідомляв УНІАН, на думку бійців, які брали участь у боях за Роботине, перед початком літнього контрнаступу українське військове командування погано розуміло реальний рівень готовності росіян до оборони. За їхніми словами, це могло бути однією з причин невдачі.

У своєму ранковому зведенні сьогодні, 20 березня, Генеральний штаб Збройних сил України зауважив, що протягом минулої доби на Оріхівському напрямку ворог шість разів атакував позиції українських захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та села Роботине. На думку експертів, закінчення війни в Україні може бути несподіваним.

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