Завдяки таким матеріалам ворог може визначити де стоїть пускова установка.

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що кожен знімок роботи української ППО може стати джерелом інформації для російських окупантів.

"Є багато в них варіантів, але коли ми допомагаємо отими знімками, тими коментарями якимись - це все аналізується. Кожний знімок, кожне відео може стати джерелом інформації для окупанта. На словах, на пальцях пояснюю, є в нас ракети, десь там працює в нас ППО", - сказав Ігнат у випуску спільного проекту ЦПД та VoxCheck під назвою "ПОГОВОРИМО".

Він також пояснив, як працює цей механізм виявлення розташування систем ППО.

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"З однієї точки знімає одна людина з другої точки - друга людина, з третьої точки - третя людина. Це називається трьох координатне співпадіння паралелей. Так точно можна визначити де стоїть пускова установка скажімо "Patriot" і завдати повторного удару", - пояснив спікер.

Також Ігнат закликав вимикати камери відеоспостереження під час повітряної тривоги. Цим питанням вже займається СБУ.

"Ви знаєте історію з камерами які були ввімкнені. Треба вимикати ті камери, що це взагалі неприпустимо і займається вже Служба безпеки України, інші правоохоронці. Сьогодні щодо тих хто нехтує оцими правилами є заборони відповідні, особливо в реальному часі це дуже і дуже може зашкодити", - сказав він.

За його словами, відео роботи ППО, які зняти Повітряними силами та іноземцями, перед публікацією ретельно перевіряються. Речник зауважив, що українські військові мають показати партнерам, що їхня зброя ефективно працює.

"Ви ж бачите що і ми викладаємо роботу ППО і іноземці уже викладають роботу ППО. Ми дивимося, чи немає нічого там зайвого, і публікуємо, якщо воно показує підрив ракети в повітрі, тобто перехоплення повітряної цілі - то чому ні. Ми маємо показати партнерам що їхня зброя працює що вона ефективна що ми збиваємо ракети", - сказав представник Повітряних сил ЗСУ.

Війна в Україні - робота ППО

Як повідомляв УНІАН, Росія почала промацувати українську систему ППО у пошуках прогалин, які, на думку росіян, могли в ній з’явитися після зупинки американської військової допомоги.

У ISW писали, що російські загарбники продовжують експериментувати та адаптувати свої пакети ударів ракет і БПЛА по Україні, намагаючись пробити нашу ППО. Однак українські захисники адаптувалися до ворожої тактики, а санкції погіршують якість ракет і не дозволяють РФ успішно атакувати нашу країну.

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