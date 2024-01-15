РФ запускає повітряні приманки та безпілотники Shahed для обходу українських систем протиповітряної оборони, щоб російські сили могли завдати успішних ракетних ударів.

Російські загарбники продовжують експериментувати та адаптувати свої пакети ударів ракет і БПЛА по Україні, намагаючись пробити нашу ППО. Однак українські захисники адаптувалися до ворожої тактики, а санкції погіршують якість ракет і не дозволяють РФ успішно атакувати нашу країну.

Як повідомляє Інститут вивчення війни з посиланням на російського блогера, окупанти останнім часом атакували Україну, використовуючи різні типи ракет, зокрема, гіперзвукові балістичні Х-47 "Кинджал". За його словами, РФ запустила невизначені повітряні приманки та безпілотники Shahed для обходу українських систем протиповітряної оборони, щоб російські сили могли завдати успішних ракетних ударів.

Експерти ISW спостерігали, як окупанти експериментували з різними комбінаціями ударів безпілотників і ракет, намагаючись пробити захист українських систем протиповітряної оборони, тоді як ЗСУ адаптувалися до російських ударних схем.

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Аналітики не виключаються, що країна-терорист, можливо, нарощує зусилля з отримання балістичних ракет з-за кордону, адже за деяких обставин, цей тип ракет може бути більш успішним в ураженні цілей в Україні.

"14 січня речник ВПС України полковник Юрій Ігнат заявив, що санкції, ймовірно, погіршать якість російських ракет. Це може ще більше перешкодити здатності Росії завдати успішної серії ударів по Україні", - додається у звіті ISW.

Сили ППО України

За словами військових, ворог змінив тактику обстрілу України, роблячи ставку на балістичні ракети, які складно збивати. Тому цивільні громадяни мають змінити своє ставлення до повітряних тривог, а влада повинна збільшувати кількість укриттів.

Для захисту від російських атак кожне місто-мільйонник в Україні повинно, як мінімум, мати одну батарею ЗРК Patriot. Таку заяву зробив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Як відомо, наша ППО добре працює не тільки проти ракет та БПЛА - вона збила 12 ворожих літаків за раз та 26 вертольотів за добу.

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