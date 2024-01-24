У Вашингтоні визнають, що Київ цим занепокоєний, але кажуть, що вдалося активізувати союзників.

Росія почала промацувати українську систему ППО у пошуках прогалин, які, на думку росіян, могли в ній з’явитися після зупинки американської військової допомоги. Про це заявила журналістам заступниця міністра оборони США із міжнародної безпеки Селесте Валландер, пише Reuters.

Зокрема росіяни використовують балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники для пошуку вразливих районів. При цьому Росія намагалася змусити Україну витрачати дефіцитні зенітні ракети для протидії цим нападам.

"Поки їм це не вдалося. За останні кілька років українці мають великий досвід того, як протистояти російським нападам", — сказала чиновниця.

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Відповідаючи на запитання про те, чи справді Україна відчуває дефіцит озброєнь через зупинку американської допомоги, Валландер сказала, що союзники США активізувалися, щоб допомогти подолати нестачу певних видів озброєнь. Втім вона визнала, що в самій Україні стурбовані ситуацією.

"Вони вважають, що підрозділи не мають необхідних запасів боєприпасів", — сказала Валландер.

Російські ракетні удари по Україні

Як писав УНІАН, у ніч проти 23 січня росіяни випустили по Україні більше 40 засобів повітряного нападу – ракет різних типів. Зокрема ворог використав балістичні ракети від комплексів С-300 та С-400, крилаті ракети Х-101/Х-555 та Х-22, а також балістичні ракети Іскандер-М. Найбільше від нападу постраждав Харків, де росіяни поцілили у житлові багатоповерхівки у кількох локаціях міста.

Вже наступної ночі, проти 24 січня, росіяни знову обстріляли Харків. За попередніми даними, російські загарбники вдарили ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області. Цього разу під удар потрапили офісна будівля та будівля однієї з наукових установ міста.

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