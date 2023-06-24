Міноборони РФ відзвітувало, що всі цілі досягнуті.

У Міноборони РФ заявили, що вдарили по складу з крилатими ракетами Storm Shadow у Хмельницькій області.

Там зазначили, що це було зроблено у відповідь на удар по автомобільному мосту через Чонгарську протоку 23 червня. Також російські окупанти зазначили, що повітряно-космічними силами РФ завдали групового удару високоточною зброєю великої дальності по центрах радіотехнічної розвідки та авіаційній техніці Повітряних сил України на аеродромах "Канатове" у Кіровоградській області, а також "Дніпро".

"Всі визначені об'єкти вражені. Мета удару досягнута", - відзвітували в міноборони РФ.

Відео дня

Вибух на Чонгарському мосту

22 червня російські окупанти заявили про удари по мосту на кордоні окупованого Криму та Херсонської області. Вони заявили, що по мосту "прилетіли" ракети Storm Shadow. В результаті вибуху знищено дорожнє покриття автомобільного мосту.

Вас також можуть зацікавити новини: