Тепер для забезпечення військ росіянам треба їхати на кілька сотень кілометрів довше.

Ураження Чонгарського мосту значно ускладнює сухопутне сполучення між тимчасово окупованим Кримом та Херсонською областю.

У представництві президента України в Криму заявили, що це робить логістику загарбників уразливою, пише LIGA.net. Зазначається, що цей міст був важливою частиною для так званого "сухопутного коридору" в Крим та з півострова.

"Цим мостом з Росії на окупований півострів везли вантажі габаритним транспортом, рух якого окупанти заборонили по "кримському мосту" через страх повторного підриву. З окупованого Криму вивозили озброєння російському угрупованню військ на Херсонщині та частково у Запорізькій області", – пояснили у представництві.

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Тепер, коли цього маршруту більше не існує, для забезпечення військ окупантам потрібно їхати через Красноперекопськ, Армянськ у напрямку населених пунктів Каланчак та Чаплинка, і далі Херсонщиною.

"Цей маршрут і довший на кілька сотень кілометрів, і знаходиться набагато ближче до позицій ЗСУ — тобто це створює загрозу систематичного ураження військових вантажів та техніки, які будуть рухатися відповідним маршрутом", – додали у представництві.

Там вважають, що кільце навколо окупованого Криму поступово стискається.

"Коли знову буде пошкоджено ще й "кримський міст", то все російське угруповання військ на окупованому півострові стане залежним від маршруту через Армянськ, який і так буде в зоні ураження, та від доставок морем", – підсумували у відомстві.

Удар по Чонгарському мосту - головне

22 червня окупанти заявили про ракетний обстріл Чонгарського мосту ракетами Storm Shadow. У ГУР відповіли загарбникам, що подібні атаки триватимуть і надалі. У Кремлі відмовилися коментувати ситуацію.

Наступного дня, 23 червня, росіяни вдарили в район Антонівського мосту під Херсоном.

Як відомо в рамках підготовки до контрнаступу ЗСУ в Херсонській області восени минулого року українські захисники змусили загарбників покинути правий берег Дніпра шляхом регулярних ударів по Антонівському мосту.

Тоді росіяни були змушені швидко перекидати в бік Криму особовий склад і техніку через понтонні переправи у зв'язку з критичним пошкодженням Антонівського мосту.

Через обстріл окупаційна влада перенаправила рух транспорту з Чонгарського напрямку на пункти пропуску Армянськ і Перекоп. Крім того, ворог створив понтонну переправу. У ЗСУ обіцяли, що "бавовна" на Чонгарському мосту боляче вдарить по логістиці ворога.

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