ЗСУ перерізають усі шляхи до Криму з Херсонщини: в ISW пояснили, що чекає на росіян

Удари України перекрили всі сухопутні шляхи до окупованого Криму з окупованої Херсонської області.

Українські сили блокують кілька мостів, що з'єднують окуповану Херсонську область з Кримом. Таким чином ЗСУ руйнують ключові логістичні маршрути росіян на півострів і створюють перешкоди для подальшого наступу ворога. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни, аналізуючи наслідки від українських ударів.

Так, глава окупаційних сил Херсонської області Володимир Сальдо заявив 11 червня, що українські сили завдали ударів по кількох мостах, що з'єднують окуповану Херсонську область і Крим: мосту через Північно-Кримський канал біля окупованих Преображенки та Мирного; дорожньому мосту Перекоп-Армянськ; та дорожньому мосту Ставки. Ці мости проходять над Північно-Кримським каналом і вздовж траси М-17 Армянськ-Олешки.

При цьому український командир повідомив 11 червня, що ЗСУ завдали удару по російському логістичному маршруту в окупований Крим через Армянськ, пошкодивши або знищивши близько 50 російських військових вантажних автомобілів, що перевозили паливо та боєприпаси.

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Командир заявив, що російські війська перенаправили логістику на Армянський маршрут після ударів України в ніч з 7 на 8 червня та 9 червня, які пошкодили Чонгарський міст, рух по якому окупаційна влада перекрила. За його словами, попередні удари змусили російські війська забезпечувати Гуляйпольський напрямок, використовуючи маршрути з Криму замість окупованої Донецької області.

Також російські тг-канали писали, що удари України в ніч з 10 на 11 червня; в ніч з 7 на 8 червня та 9 червня тимчасово перекрили всі сухопутні шляхи до окупованого Криму з окупованої Херсонської області, а також серйозно пошкодили Чонгарський міст.

Як зазначають в ISW, українські війська нарощують свою кампанію ударів середньої дальності по російських логістичних маршрутах на окупованому півдні України, порушуючи можливість Росії безпечно використовувати шляхи постачання з Росії до окупованого Криму.

"Продовження українських ударів, ймовірно, матиме каскадні наслідки на полі бою і може ускладнити підготовку Росії до наступальних операцій", – підкреслюють аналітики.

Україна перекриває Крим

Сили оборони України завдали критичних ударів по Чонгарському мосту, зруйнувавши його до рівня опор, а також знищили переїзд в Армянську. Це повністю перервало сухопутну логістику РФ через трасу "Новоросія".

За словами командувача Силами безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді (Мадяра), Україна серйозно взялася за реалізацію плану щодо ізоляції окупованого Криму. Завдяки кампанії українських ударів за останній місяць рух транспорту на трасі, що з'єднує Ростов, Маріуполь, Мелітополь і Крим, скоротився більш ніж на дві третини. Мадяр переконаний, що протягом наступного місяця Україна вже повністю контролюватиме цю дорогу.

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