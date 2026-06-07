Росія закрила пункт пропуску 'Чонгар' після атаки дронів

Окупаційна влада перекрила ключові логістичні маршрути до Криму, заявивши про пошкодження інфраструктури.

Російські окупаційні сили 7 червня закрили пункт пропуску "Чонгар" у Херсонській області після атаки українських безпілотників. Також було перекрито рух через АПП "Джанкой", повідомляє "Астра" з посиланням на заяви окупаційної влади.

Внаслідок удару дронів було пошкоджено мостове полотно в районі пункту пропуску. Деталі пошкоджень наразі офіційно не уточнюються.

Після інциденту рух через ключові логістичні маршрути, що ведуть до тимчасово окупованого Криму, був частково або повністю зупинений.

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Українські удари по логістиці - головні новини

Напередодні, 6 червня, оператори безпілотників Сил спеціальних операцій встановили контроль над повітряною ситуацією на важливій ділянці сухопутного коридору, який російські війська використовують для постачання окупаційного угруповання в Криму.

За даними української сторони, ця логістична артерія є критично важливою для забезпечення російських підрозділів на півдні.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що атаки на сухопутні маршрути постачання не є поодинокими, а є частиною системної кампанії, спрямованої на ускладнення російської логістики на південному напрямку.

Паралельно українські сили продовжують атакувати й морську логістику РФ поблизу Криму. За повідомленнями Генерального штабу ЗСУ, на початку тижня було уражено російський корабель, а згодом – знищено патрульний катер у результаті удару дронів.

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