У британській розвідці висловили переконання, що ця ретельно продумана оборона підкреслює побоювання окупантів, що українські сили здатні безпосередньо атакувати півострів.

На півдні України тривають запеклі бої. Проте останніми тижнями російські окупанти докладають значних зусиль для будівництва оборонних рубежів у глибокому тилу, особливо на підступах до окупованого Криму.

Про це повідомили у британській розвідці. "Сюди входить велика смуга оборони протяжністю 9 км в 3,5 км на північ від міста Армянськ, на вузькому сухопутному перешийку, що з'єднує Крим з Херсонською областю", - задзначили аналітики розвідки.

У британській розвідці висловили переконання, що ці ретельно продумані засоби оборони підкреслюють думку російського командування про те, що українські сили здатні безпосередньо атакувати окупований півострів.

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"Росія як і раніше вважає збереження контролю над півостровом своїм головним політичним пріоритетом", - підкреслили в британській розвідці.

Ситуація в Криму

Росія окупувала Крим у 2014 році. А з початком широкомасштабного вторгнення РФ в Україні заговорили про необхідність звільнити півострів.

Минулого літа в Криму почала відбуватися "бавовна", а в жовтні 2022 року там пролунав вибух на Кримському мосту. Після цього російські окупанти задумалися над обороною півострова.

Деякі західні аналітики вважають, що для завершення війни і перемоги Україна повинна звільнити Крим.

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