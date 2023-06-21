На півдні України тривають запеклі бої. Проте останніми тижнями російські окупанти докладають значних зусиль для будівництва оборонних рубежів у глибокому тилу, особливо на підступах до окупованого Криму.
Про це повідомили у британській розвідці. "Сюди входить велика смуга оборони протяжністю 9 км в 3,5 км на північ від міста Армянськ, на вузькому сухопутному перешийку, що з'єднує Крим з Херсонською областю", - задзначили аналітики розвідки.
У британській розвідці висловили переконання, що ці ретельно продумані засоби оборони підкреслюють думку російського командування про те, що українські сили здатні безпосередньо атакувати окупований півострів.
"Росія як і раніше вважає збереження контролю над півостровом своїм головним політичним пріоритетом", - підкреслили в британській розвідці.
Ситуація в Криму
Росія окупувала Крим у 2014 році. А з початком широкомасштабного вторгнення РФ в Україні заговорили про необхідність звільнити півострів.
Минулого літа в Криму почала відбуватися "бавовна", а в жовтні 2022 року там пролунав вибух на Кримському мосту. Після цього російські окупанти задумалися над обороною півострова.
Деякі західні аналітики вважають, що для завершення війни і перемоги Україна повинна звільнити Крим.