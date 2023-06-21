Окупанти заперечують роботу російської ППО.

В окупованому Севастополі ввечері 21 червня прогриміла серія вибухів. Заспокоювати мешканців одразу ж кинувся російський гауляйтер Михайло Развожаєв, звинувативши українців у нібито поширенні фейків.

Про вибухи повідомив прорашистський Telegram "Чп/Севастополь" з посиланням на підтвердження від місцевих мешканців. Так, за словами очевидців, після вибуху неподалік міського парку Перемоги на відстані близько 1,5 км у воду впав великий предмет.

У чатах Севастополя мешканці обговорювали імовірну і гучну роботу російської ППО над морем - у двох кілометрах від пляжу парку Перемоги.

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Водночас гауляйтер Развожаєв звинуватив у поширенні чуток про роботу ППО українців. Окупанти стверджують, що вибухи були не результатом протиповітряної оборони РФ, а нібито навчань курсантів на реактивних бомбометах.

"Причина гучних звуків (вибухів) - це Чорноморське вище військово-морське училище імені Нахімова провело тренування з протипідводно-диверсійного забезпечення з використанням реактивних бомбометів", - стверджує Развожаєв.

Варто зауважити, що окупаційна влада Криму останнім часом стала все частіше приховувати повітряні атаки, зокрема невідомими безпілотниками.

Вибухи в Криму та деокупація півострова - головне

Україна не приховує, що збирається звільняти Крим військовим шляхом, водночас західні експерти сходяться на думці, що ЗСУ деокуповуватимуть півострів шляхом облоги, яка, схоже, може статися уже взимку.

Водночас наразі зусилля ЗСУ скеровані, зокрема, й на перерізання сухопутного коридору РФ до Криму, який забезпечує більшу частину логістики угрупуванню загарбників на захопленому півострові. Інший логістичний шлях - Кримський міст - вже одного разу був вдало атакований.

Останні супутникові знімки ліній оборони РФ у Криму показують розгалужену систему окопів у низці селах поблизу адмінкордону з Херсонщиною, що вказує на те, що російське командування вважає серйозною загрозу деокупації півострова.

Щоб прорвати оборону РФ у Криму вже цього літа, ЗСУ знадобляться ракетні системи великої дальності ATACMS. Це озброєння, за словами американського військового Бена Годжеса, примусило би Чорноморський флот піти з Севастополя - те ж з авіабазою в Саках та іншими об'єктами.

Тим часом українська влада вже розробляє план з деокупації півострова. Раніше УНІАН писав, як з Криму видворятимуть росіян, які незаконно оселились там з 2014-го.

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