Він сказав, що успіхи України на морі у 2022 та 2023 роках стали результатом складних новаторських рішень.

Командувач Військово-морськими силами (ВМС) ЗСУ Олексій Неїжпапа заявив, що на морі в України є кілька цілей.

За його словами, морська війна має дві мети: забезпечити доступ суден до українських портів і позбавити Чорноморський флот Російської Федерації (ЧФ РФ) здатності атакувати українську територію.

"Ми повинні мати такі можливості, щоб РФ назавжди відмовилася навіть від думки дивитися в бік України, в тому числі і на морі", – підкреслив командувач ВМС ЗСУ в інтерв'ю Sky News.

Він зазначив, що Україна, незважаючи на обмежені Військово-морські сили, проводить операцію в стилі "Давид проти Голіафа" - проти більшого ЧФ РФ в окупованому Криму, знищуючи кораблі, інфраструктуру і навіть підводний човен.

Видання зазначило, що публічно дуже мало відомо про секретні операції, що проводяться українськими військовими за підтримки західних союзників проти ЧФ РФ, але вони включають в себе цілий ряд різних способів нападу: дрони, західні ракети і навіть водні мотоцикли.

"Наші успіхи у 2022 та 2023 роках стали результатом складних, але новаторських рішень, яких раніше не було", - прокоментував Нежпапа.

Він зазначив, що попередні методи атаки можуть більше не працювати. За його словами, армія РФ адаптується, і українська теж повинна адаптуватися. "Сучасна війна - це війна технологій. Хто переможе в технологічному сенсі, той і виграє", - висловив думку Неїжпапа.

Крім того, Неїжпапа зазначив, що Україна виграла б війну швидше, якби у неї був дозвіл стріляти з британської та іншої західної зброї по цілях в глибині Росії. "Чим раніше у ЗСУ з'являться необхідні бойові можливості для знищення об'єктів інфраструктури противника, тим швидше ми переможемо", - висловив упевненість військовий.

Ситуація в Чорному морі

ЗСУ регулярно кошмарять окупантів у Чорному морі та окупованому Севастополі, завдаючи несподіваних ударів. При цьому в Чорному морі в останній місяць ситуація дещо змінилася, так як російські окупанти почали навчання особового складу.

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