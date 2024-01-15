Сьогодні у морі перебуває один російський ракетоносій - фрегат "Адмірал Макаров", зазначили у ЗСУ.

У Чорному морі після новорічних свят ситуація змінилася, оскільки російські окупанти розпочали навчання особового складу.

У понеділок, 15 січня, у морі знаходиться один ворожий ракетоносій - фрегат "Адмірал Макаров", на борту якого може бути до восьми крилатих ракет "Калібр", розповів спікер Військово-морських сил Збройних сил України, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук в ефірі "Еспресо". За його словами, корабель супротивника здійснив плановий вихід у Чорне море.

"…Загалом зараз 10 одиниць корабельного угруповання ворога, а вчора (14 січня, - Ред.) було 11. Навчальний рік розпочався. Я раніше казав, що активність після новорічних свят обов'язково з'явиться, коли вони за всіма календарями вже все відсвяткують і почнуть навчати особовий склад. Тут нема нічого нового, це стала ситуація", - підкреслив речник.

Відео дня

Триває війна в Україні - новини сьогодні варто прочитати

Американський Інститут вивчення війни стверджував, що з кадрових військових РФ нібито формують десантно-штурмові бригади для десантування й розвідки в тилу ліній оборони українців.

Пізніше в Силах оборони півдня України повідомили, що така інформація є "вкидом". Також українські воїни зазначили, що на фоні такого "вкиду" десантні кораблі супротивника проявляють активність - чинять провокативні дії.

Вас також можуть зацікавити новини: