Противник вивів на чергування додаткові ракетоносії.

В Чорному морі втричі зросла кількість ракет типу "Калібр". Ворог не припиняє маневри корабельного угруповання та системно підвищує рівень напруги.

"В Чорному морі знов збільшено корабельне угруповання до 11 одиниць та додано на бойове чергування ракетоносії. Наразі на виході в морі перебуває два надводних та два підводних ракетоносії", - повідомили у Силах оборони півдня України в Telegram

Йдеться, що при цьому сумарний залп ракет типу "Калібрів" може сягати 24 одиниць.

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"Рівень ракетної загрози - надзвичайно високий! Будьте уважні до сигналів повітряної тривоги, реагуйте оперативно", - наголошують військові.

Ще приблизно годину тому в акваторії Чорного моря ЗСУ фіксували сім кораблів ворожого флоту, серед яких було два ракетоносії споряджені з 8-ма "Калібрами". В Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель.

Ситуація в Чорному морі - останні новини

Вранці 28 січня у Чорному морі було два ракетоносії ЧФ РФ. Загалом на бойовому чергуванні, в акваторії, перебувало вісім російських кораблів. Серед них - два підводних човни, спорядження яких - до восьми ракет типу "Калібр", підтримували рівень ракетної небезпеки на позначці "дуже високий".

Вранці 27 січня ЗСУ попередили населення про надзвичайно високий рівень ракетної загрози у Чорному морі, де перебувало чотири ракетоносії РФ. Тоді в акваторії чергувало сім одиниць Чорноморського флоту Росії, серед них - два надводних та два підводних ракетоносії - до малого ракетного катера додався фрегат та сумарний залп "Калібрів" склав понад два десятки одиниць.

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