Їх везуть у бік Тамані, повідомляють партизани.

Російські загарбники вивозять з окупованого Криму свої ремонтні бази для кораблів. Про це повідомляє партизанський рух українців і кримських татар "Атеш".

Ведуться регулярні перевезення суднових двигунів у бік Тамані (Краснодарський край). На їхню думку, окупанти посилюють свої можливості з ремонту військових суден у Новоросійську, де тепер розташовується військово-морська база Чорноморського флоту.

"Причина цього - успішні удари Сил оборони України по військових об'єктах у Криму. "АТЕШ" відіграє важливу роль у цьому процесі. Упевнені, що Чорноморський флот перетвориться на річкову болотну флотилію. Або буде повністю знищений", - йдеться в їхньому Telegram-каналі.

Втрати Чорноморського флоту: що відомо

У лютому повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну вже знищено 13 російських кораблів, ще 22 - підбито.

В Україні створили карту в стилі "морського бою", яку назвали "Кладовище флоту РФ". На ній можна подивитися, де українські сили підбили або знищили російські судна.

А вже на початку березня українська розвідка разом із Військово-морськими Силами України провели операцію зі знищення в Чорному морі російського патрульного корабля "Сергей Котов".

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