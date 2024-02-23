Вже вдалося знищити 13 російських кораблів та "поранити" ще 22 одиниці.

Українські військові оприлюднили мапу, на яку нанесено інформацію про російські кораблі, які потрапили під вогонь ЗСУ.

Як зазначається, станом на зараз українським захисникам вдалося знищити 13 російських кораблів та "поранити" ще 22 одиниці. "Чорне море перетворилося на кладовище для російського флоту. СтратКом ЗСУ зібрав інформацію про орієнтовні місця затоплень та пошкоджень кораблів окупантів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, почесне місце на мапі займає флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва", який 24 лютого 2022 брав участь у захопленні острова Зміїний. У ніч із 13 на 14 квітня 2022 року він був атакований ЗСУ, отримав серйозні пошкодження та затонув. Цей крейсер став найдорожчою військовою втратою Росії у війні з Україною. За припущенням телерадіокомпанії Deutsche Welle, при початковій вартості близько 2 млрд доларів, залишкова вартість крейсера становила 750 млн доларів. Україна надала затонулому кораблю статус об'єкта підводної культурної спадщини.

Відео дня

Навесні цього ж року були знищені два патрульні катери "Раптор" та десантний катер. Також на карту нанесений танкер-хімовоз Sig, який отримав пробоїну через влучання морського дрона 4 серпня 2023 року. Згідно з відкритими джерелами, це сталося поблизу Керченського мосту. В той же день був атакований великий десантний корабель "Оленегірський гірняк", який перебував у Новоросійську (РФ). Рівно за три місяці, 4 листопада, у Криму критичне ураження отримав малий ракетний катер "Аскольд". Вже 26 грудня був "смертельно поранений" великий десантний корабель "Новочеркаськ", який перебував в районі Феодосії.

Вже 14 лютого 2024 року поблизу узбережжя Алупки отримав критичне ушкодження та потонув великий десантний корабель "Цезар Куніков".

Кожен корабель з 35 кораблів отримав своє місце на мапі, під кожною позначкою – його назва та дата знищення або пошкодження. "У морі ще багато місця", - наголошують у ЗСУ.

Втрати Росії в Україні: скільки кораблів знищила Україна

Нагадаємо, 14 лютого біля Кримського узбережжя морські дрони підбили великий десантний корабель "Цезар Куніков". Оприлюднене розвідкою відео продемонструвало затоплення корабля.

Раніше у Військово-морських силах Збройних сил України повідомили, що країна-агресор вже втратила в акваторії Чорного моря третину свого флоту.

Через успішні удари України росіяни почали розосереджувати корабельно-катерний склад, також вони періодично його передислоковують.

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