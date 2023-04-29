На думку Чубарова, цей вибух є підготовленим і спланованим, бо спеціальні резервуари самі по собі не загоряються.

На місці пожежі на нафтобазі в окупованому Севастополі помітили військові машини Чорноморського флоту.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі телемарафону. "Зараз там горить один із резервуарів, пожежі надано четвертий ранг. Це найвищий ранг за класифікацією окупантів. Вони туди стягують всі наявні пожежні машини… Зранку помітили там 17 машин, але також помітили, що туди нібито рухаються пожежні машини військові, здається, Чорноморського флоту", - сказав він.

На думку Чубарова, цей вибух є підготовленим і спланованим, бо такі спеціальні резервуари самі не загоряються.

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"Сьогоднішня пожежа в Криму - це ще один сигнал окупантам, щоб вони не затримувались в Криму, поки міст стоїть", - додав він.

"Бавовна" в Севастополі

В ніч на 29 квітня невідомий безпілотник атакував резервуар з паливом окупантів у Козачій бухті, що у Севастополі. Виникла пожежа, площа якої майже 1000 кв. м.

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