Голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров поділився спостереженнями за станом мосту, зведеного окупантами.

Голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров поділився спостереженнями за станом Кримського мосту, висловивши думку, що споруда не витримає третього удару.

Про це він сказав в ефірі єдиних новин. До такого висновку, за його словами, можна дійти зважаючи на значні ремонтні роботи та зусилля окупантів останнім часом щодо захисту цієї споруди.

"Що стосується мосту. Ми слідкуємо. Дуже часто зупиняється рух, бо вони (окупаційна влада- УНІАН) оголошують різні причини, в основному – тривоги. Вони тепер за нього бояться. Вони намагаються його захистити. І в той же час, ми бачимо, що ті ремонтні роботи, які розпочалися, вони будуть тривалими. Таке враження, що міст чекає на третій удар і він, можливо і дай Боже, стане остаточним", - сказав Чубаров.

Він зазначив, що цей міст вже не є військовою комунікацією, але ще має бути знесений з інформаційного простору, з ментальності росіян як якась сакральна споруда.

За інформацією Чубарова, сполучення між окупованим Кримом і власне територією країни-агресора через Керченську протоку зараз дуже обмежене, бо пароми, які запустили росіяни, – це шість паромів, вони мають обмежені можливості.

Атаки на Кримський міст

Як повідомляв УНІАН, за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну вже двічі були "прильоти" по Кримському мосту, який росіяни побудували, щоб з’єднати територію РФ з захопленим півостровом.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що в обох операціях з підриву Керченського (Кримського) мосту приймали представники Служби безпеки України.

Так, 8 жовтня 2022 року на залізничній гілці Кримського мосту виникла сильна пожежа. Тоді росіяни заявили, що на мосту вибухнула вантажівка, в результаті чого спалахнув залізничний потяг.

26 липня ц.р. голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що руйнування Кримського мосту у жовтні минулого року – це одна з реалізацій СБУ.

Також відомо, що 17 липня ц.р по мосту було нанесено удари, внаслідок яких значного пошкодження завдано частині конструкції, по якій рухається автотранспорт.

Після цього з'явилася інформація про те, що Кримський міст додатково огородили спеціальними протидиверсійними боновими загородженнями, що мають захищати від атак надводних і підводних дронів на всій його протяжності.

Вас також можуть зацікавити новини: