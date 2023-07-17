Окупанти перекрили рух на Кримському мосту, чим спричинили багатокілометрові затори з боку Краснодарського краю.

Унаслідок ранкових вибухів на Кримському мосту 17 липня було зруйновано щонайменше один проліт автомобільного полотна, наразі там видніється дірка.

На опублікованих росіянами фото і відео викликані на місце події співробітники МНС Росії досліджують наслідки "бавовни".

Кадри свідчать, що крайню ліву смугу дороги "перекосило", шматок мосту вибухом фактично "вирвало" разом з бетонною конструкцією - покриття відсутнє, а замість нього видніється дірка в море.

Вибухи на Кримському мосту 17 червня - головне

Вранці 17 липня 2023 року на Кримському мосту прогриміли нові вибухи, унаслідок чого, як стверджують російські ЗМІ, було зруйновано один з прольотів транспортного об'єкту.

Окупанти перекрили рух на Кримському мосту, чим спричинили багатокілометрові затори з боку Краснодарського краю. Повідомлялося про кількох загиблих росіян із Бєлгородської області.

Україна офіційно не підтверджує свою причетність до останніх подій в Криму. Втім, представник ГУР Андрій Юсов зауважив, що ерез руйнування секції моста, у росіян виникнуть проблеми з логістикою.

Спікерка ОК "Південь" Наталя Гуменюк взагалі припустила, що вибухи можуть бути частиною провокацій з боку самої Росії, щоби перешкодити продовженню "зернової угоди" зокрема. Тоді як речник Одеської ОВА Сергій Братчук не виключає, що по Кримському мосту міг вдарити і "Шахед", який летів у бік материкової України.

Відомо, що Росія використовує Кримський міст як логістичний хаб для перекидання військ і техніки на материковий південь України. Останнього разу вибухи на цьому об'єкті гриміли у жовтні 2022 року - коли СУ готувалися до звільнення Херсонської області.

Ні експерти, ні українське військово-політичне керівництво не приховували, що руйнування Кримського мосту буде важливою частиною деокупації півострова.

Інший шлях забезпечення південного угрупування російських окупантів - так званий "сухопутний коридор" через Маріуполь, Мелітополь і Бердянськ - вже давно під загрозою перерізання з боку ЗСУ. Наразі на цій ділянці фронту триває контрнаступ.

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