Захисна конструкція окупантів довкола Кримського мосту не матиме стратегічного впливу, кажуть в ГУР.

Російські окупанти встановлюють на Кримському мосту конструкції, які мали б захистити його від надводних дронів. Однак вони робляться з підручних матеріалів і не можуть забезпечити захист, наголосив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Конструкція робиться з підручних матеріалів, вона не є високотехнологічною, стратегічно ні на що не вплине. Але люди бігають, суєтяться, і за цим цікаво спостерігати", – коментує Юсов.

Представник розвідки зазначив, що Росія вже неодноразово заявляла, що ця незаконна споруда нібито максимально захищена, охороняється всіма силами і засобами і їй нічого не загрожує.

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Однак, як нагадав Юсов, міст вже двічі зазнавав руйнувань, внаслідок чого зупинялася його експлуатація (зокрема, з метою перекидання ворожої техніки, сил і засобів на тимчасово окуповану українську територію).

"Це означає, що подібні ексцеси цілком логічно будуть продовжуватись і в майбутньому, до того періоду поки українська територія не буде деокупована. Незаконні споруди, включно із цією, яку вони називають Кримським мостом, відповідно буде демонтовано", – наголосив Юсов.

Ситуація на Кримському мосту - це треба знати

Від початку повномасштабного вторгнення вже двічі "прилітало" по Кримському мосту, який окупанти побудували, аби з’єднати територію РФ з захопленим півостровом.

Востаннє по мосту вдарили 17 липня, внаслідок чого було знищено частину, де пересувається автомобільний транспорт.

Після "інциденту" з'явилася інформація про те, що Кримський міст додатково огородили спеціальними протидиверсійними боновими загородженнями. Ці конструкції мали б захищати міст від атак надводних і підводних дронів на всій його протяжності.

Військовий експерт Роман Світан пояснював, що бонові загородження росіян можуть ускладнити завдання українським військовим щодо виведення з ладу цього об'єкта, але й вони можуть бути прорвані.

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