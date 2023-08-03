Українські військові ставлять на місце "недоторканність" багатьох об'єктів, які в Росії вважалися захищеними на 100%.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що в обох операціях з підтриву Керченського мосту приймали представники Служби безпеки України.

Про це Данілов сказав в ефірі телемарафону єдиних новин, коментуючи дії України щодо деокупації своїх територій, зокрема Криму, та блокування російськими кораблями Чорного моря.

Так, говорячи, що блокування агресорами Чорного моря є зневагою не тільки до України з боку Росії, а це зневага до сього світового суспільства, оскільки користування водами – це міжнародне право. Данілов підкреслив, що Росія паплюжить всі міжнародні права, в тому числі, морське право просто тому, що їй так хочеться.

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"Це для Росії закінчиться звичайно дуже-дуже погано. Питання тільки часу…", - сказав він.

Далі, на запитання, чи дійсно Україна вже підтверджує свої заяви, що буде сприймати російські судна у Чорному морі як військові цілі, Данілов зазначив, що "ми періодично не те, що підтверджуємо, а гучно підтверджуємо це своїми діями".

"Наші військові ставлять на місце "недоторканність" багатьох об'єктів, які в Росії вважалися захищеними на 100%. Це і Кримський міст, про який говорили безпосередньо представники нашої Служби безпеки, які приймали участь у першому та другому випадку", - сказав секретар РНБО.

Він нагадав слова президента України Володимира Зеленського, що війна повернеться на територію Росії.

"Якщо ви бачили ті чи інші події, які періодично відбуваються безпосередньо в Москві, майте на увазі, що російські партизани – вони працюють на відмінно на території РФ", - зазначив Данілов.

Атаки на Кримський міст

За час повномасштабного вторгнення РФ в Україну вже двічі були "прильоти" по Кримському мосту, який росіяни побудували, щоб з’єднати територію РФ з захопленим півостровом.

Так, 8 жовтня 2022 року на залізничній гілці Кримського мосту виникла сильна пожежа, у РФ заявили, що на мосту вибухнула вантажівка, в результаті спалахнув залізничний потяг.

26 липня голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що руйнування Кримського мосту у жовтні минулого року – це одна з реалізацій СБУ.

Також по мосту вдарили 17 липня, внаслідок чого було знищено частину, де пересувається автомобільний транспорт.

Після "інциденту" з'явилася інформація про те, що Кримський міст додатково огородили спеціальними протидиверсійними боновими загородженнями. Ці конструкції мали б захищати міст від атак надводних і підводних дронів на всій його протяжності.

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