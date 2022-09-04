Гіркін підтвердив звільнення Високопілля / REUTERS

Терорист Ігор Стрілков-Гіркін підтвердив, що українські воїни звільнили Високопілля Херсонської області.

Про це він повідомив у Telegram.

За його словами, сталася "чутлива тактична невдача".

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"Підтверджують залишення нашими військами селища міського типу Високопілля на Криворізькому напрямку. Це чутлива тактична невдача, - раніше противник неодноразово намагався взяти цей крайній опорний пункт ЗС РФ на далеких підступах до Кривого Рогу", - написав Гіркін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у мережі з'явилася інформація про те, що українські воїни звільнили селище Високопілля Херсонської області. Над селищною лікарнею замайорів український прапор.

Український прапор замайорів над Високопіллям / t.me/voynareal

Оперативні дані мапи сервісу Deep State свідчать про те, що цей населений пункт перебував вже у напівкільці сил ЗСУ.

Нагадаємо, що 29 серпня у ЗСУ підтвердили початок контрнаступу сил на півдні. У перші дні захисникам вдалося посунути лінію фронту, констатували в британській розвідці.

Радник ОПУ Олексій Арестович заявив, що звільнення окупованих територій на півдні буде довгим і дуже важким процесом.

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