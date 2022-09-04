За його даними, російські окупанти "відійшли" із селища.

Терорист Ігор Стрілков-Гіркін підтвердив, що українські воїни звільнили Високопілля Херсонської області.

Про це він повідомив у Telegram.

За його словами, сталася "чутлива тактична невдача".

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"Підтверджують залишення нашими військами селища міського типу Високопілля на Криворізькому напрямку. Це чутлива тактична невдача, - раніше противник неодноразово намагався взяти цей крайній опорний пункт ЗС РФ на далеких підступах до Кривого Рогу", - написав Гіркін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у мережі з'явилася інформація про те, що українські воїни звільнили селище Високопілля Херсонської області. Над селищною лікарнею замайорів український прапор.

Оперативні дані мапи сервісу Deep State свідчать про те, що цей населений пункт перебував вже у напівкільці сил ЗСУ.

Нагадаємо, що 29 серпня у ЗСУ підтвердили початок контрнаступу сил на півдні. У перші дні захисникам вдалося посунути лінію фронту, констатували в британській розвідці.

Радник ОПУ Олексій Арестович заявив, що звільнення окупованих територій на півдні буде довгим і дуже важким процесом.

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