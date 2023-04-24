Крім військовополонених потроху вдається звільняти і цивільних заручників.

З початку повномасштабного вторгнення Росії з полону вдалося звільнити 2238 людей, у тому числі 140 цивільних осіб. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на прес-конференції в Житомирі.

За його словами, об'єднаний центр з пошуку і звільнення полонених не припиняє роботу ні вдень, ні вночі. Фахівці займаються питаннями звільнення як полонених солдатів, так і викрадених окупантами цивільних осіб.

"За цей час (з 24.02.2022 - УНІАН) ми звільнили з полону 2238 осіб. З них майже 140 осіб – це цивільні", – розповів президент.

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Зеленський зазначив, що окупанти широко застосовують тортури, в першу чергу щодо полонених військовослужбовців.

Обміни полоненими - останні новини

Україна веде роботу над тим, щоб зробити обмін полоненими з Росією у форматі "всіх на всіх". Зараз ця можливість стає все більш реалістичною, заявив глава ГУР МОУ Кирило Буданов.

Останній великий обмін полоненими відбувся на православний Великдень. Тоді з російського полону вдалося повернути 130 українських бійців. Серед звільнених ті, хто потрапили в полон під Бахмутом, на Запоріжжі та Херсонщині.

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