Обміняно вже тисячі осіб, зазначив очільник ГУР МО.

Українська сторона наближається до того, щоб з РФ було проведено обмін полоненими у форматі "всіх на всіх".

Вже обміняно понад 2 тисячі осіб, повідомив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони нашої держави Кирило Буданов в інтерв'ю "РБК-Україна". "Так, ми в принципі наближаємося до цього (до обміну у форматі "всіх на всіх" - Ред.)… Станом на зараз вже обміняно понад 2 200 людей. Це безпрецедентний випадок у світовій історії. Ніхто такого не вів. Усі обміни йдуть після завершення бойових дій і ніяк не під час", - зазначив співбесідник.

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18 квітня уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко повідомив, що зниклими безвісти вважають близько семи тисяч громадян України. За його даними, зазвичай близько 60-65% осіб з тих, які вважаються безвісти зниклими, знаходяться у полоні.

Нагадаємо, 10 квітня стало відомо про ще один великий обмін полоненими - на Батьківщину повернули 100 громадян, зокрема, оборонців Гостомеля та Маріуполя.

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