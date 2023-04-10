Сьогодні Україна повернула додому ще 100 військовополонених, серед яких оборонці Маріуполя та Гостомеля.

Президент України Володимир Зеленський запевняє, що робота зі звільнення українських військовополонених з російської неволі продовжується.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців.

"Вдалося повернути додому ще 100 захисників і захисниць. 80 чоловіків і 20 жінок. Це армійці, прикордонники, воїни Військово-морських сил, нацгвардійці. Серед них, до речі, оборонці "Азовсталі". Це - сотня родин, які перед Пасхою отримали справжню радість. І, звичайно, продовжуємо працювати, щоб повернути всіх наших із російської неволі. Пам'ятаємо про кожного і кожну! І повернемо!", - наголосив Зеленський.

Глава держави подякував усім в Координаційному центрі Головного управління розвідки та в інших структурах, які займаються переговорами і підготовкою обмінів.

Зеленський зазначив, що особливо вдячний усім, хто підтримує українських людей після звільнення і дбає про лікування, про адаптацію, бо це важливо.

Звільнення українських полонених - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня керівник Офісу президента Андрій Єрмак поінформував про проведення з РФ чергового великого обміну полоненими - Україна повернула додому ще 100 військовополонених, серед яких оборонці Маріуполя та Гостомеля. Зокрема, вдалося повернути 20 захисниць та 80 захисників. Серед тих, хто повернувся сьогодні, дев'ятеро - офіцери, решта - представники рядового та сержантського складу.

Також вдалося повернути додому на Херсонщину 24 дитини, котрих незаконно утримували російські окупанти. За словами волонтерів, це була одна із найскладніших рятувальних місій.

Усього з полону Російської Федерації від лютого 2022 року вже вдалося звільнити понад 2,1 тис. українських громадян.

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