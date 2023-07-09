Американські військові випробовували касетні боєприпаси, які адміністрація президента США Джо Байдена планує відправити в Україну.

Американські військові заявляють, що їхні касетні боєприпаси мають менший відсоток нерозірваних суббоєприпасів, які можуть загрожувати цивільному населенню.

Як повідомляє CNN, касетні боєприпаси, які США хочуть надіслати, моделі M864 і M483A1, востаннє випробовувались у 2020 і 2017 роках відповідно. Випробування боєприпасів проводилося за допомогою бойових стрільб, а не за допомогою імітаційних або віртуальних тестів.

Зазначається, що американські військові випробовували касетні боєприпаси, які адміністрація президента США Джо Байдена планує відправити в Україну, для того, щоб переконатися, що боєприпаси мають "коефіцієнт неспрацювань" 2,35% або нижче.

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Адміністрація президента США Джо Байдена намагається підкреслити, що касетні боєприпаси, які вона надасть Україні, становлять менший ризик для цивільного населення, ніж касетні боєприпаси, які зараз використовує Росія.

Міноборони України уточнило, чи безпечні касетні боєприпаси

Нагадаємо, 7 липня Адміністрація лідера США Джо Байдена оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Туди вперше увійшла поставка касетних боєприпасів, на яких раніше тривалий час наполягав Київ.

Як підкреслив глава Міноборони України Олексій Резніков, у касетних боєприпасів на фронті, дійсно, є погана репутація. Однак в цьому випадку їх використання - необхідність, адже ЗСУ повинні завдати росіянам максимально можливої шкоди з метою деокупації України.

При цьому міністр підкреслив, що ЗСУ не будуть бити касетними боєприпасами по території Росії, а також по цивільних об'єктах або інших локаціях в Україні, де можуть бути жертви серед мирного населення. Також Резніков пообіцяв вести чіткий облік, де і коли буде застосовуватися дана зброя.

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