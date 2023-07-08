США довго ухилялися від прохань Києва допомогти касетними боєприпасами.

Однією з основних причин, чому США вирішили передати Україні касетні боєприпаси - це повільніші темпи контрнаступу, ніж сподівалися в Пентагоні. Про це заявив на брифінгу заступник Міністра оборони США з питань політики Колін Каль.

"Ми хочемо переконатися, що в українців достатньо артилерії, щоб тримати їх у бою в контексті поточного контрнаступу. І оскільки справи йдуть трохи повільніше, ніж дехто сподівався, артилерійські витрати дуже високі", – заявив він.

Каль зазначив, що у росіян було півроку, щоб окопатися і закріпитися в степах України, тому боєприпаси потрібні для подолання цієї укріпленої оборони. Він також повідомив, що боєприпаси будуть доставлені в Україну "в строки, необхідні для контрнаступу".

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За словами представника Пентагону, відправка Україні касетних боєприпасів також є важливим сигналом для Росії про те, що "українці залишаться в грі".

"У (президента Росії) Володимира Путіна є теорія перемоги, адже так? Його теорія перемоги полягає в тому, що він пересидить всіх. Ось чому президент (Джо) Байден ясно дав зрозуміти, що ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно, і чому ми сигналізуємо, що продовжимо надавати Україні можливості, які допоможуть їй продовжувати боротьбу", – заявив Каль.

Постачання касетних боєприпасів - останні новини

Оголошене напередодні рішення США поставити Україні касетні боєприпаси, розкритикували деякі правозахисники і офіційні особи на Заході. Даний вид боєприпасів має погану репутацію, оскільки після його застосування на землі можуть залишатися нерозірвані суббоєпфаси, які потім роками будуть становити небезпеку для мирного населення.

Міністр оборони Олексій Резніков розвіяв ці побоювання. Він зазначив, що Україна буде вести суворий облік всіх епізодів застосування таких боєприпасів. Після війни території, де ці боєприпаси застосовувалися, будуть в пріоритеті на розмінування.

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