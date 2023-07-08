Касетні боєприпаси мають погану репутацію, тому багато хто на Заході були проти їх поставки Україні.

Новий пакет американської військової допомоги, зокрема касетні боєприпаси, що увійшли в пакет, значно допоможе ЗСУ деокупувати українські території і врятує життя багатьох українських солдатів. Про це заявив Міністр оборони України Олексій Резніков.

Він зазначив, що Київ давно запитував у Заходу саме касетні боєприпаси. Їх використання не порушує жоден з міжнародних документів, ратифікованих Україною. Тим більше, що Росія активно використовує такі боєприпаси з першого дня вторгнення.

"Нам потрібно визволити наші тимчасово окуповані території і зберегти життя наших людей. Для цього нам потрібно завдати шкоди ворогу – воєнним злочинцям, ґвалтівникам і мародерам, – які окупують наші території. Чим більше втрат ми їм завдамо, тим більше життів українців зможемо врятувати", – заявив міністр.

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Резніков також окреслив 5 принципів, яких Україна дотримуватиметься при використанні касетних боєприпасів:

Вони будуть використані тільки для деокупації міжнародно визнаних територій України, не для ударів по міжнародно визнаній території Росії. ЗСУ не будуть використовувати касетні боєприпаси в міській забудові, щоб уникнути ризиків для цивільного населення. Їх застосовуватимуть тільки в районах зосередження російських військових для прориву лінії оборони противника. Буде вестися суворий облік фактів і місць застосування цієї зброї. Після деокупації ці території будуть пріоритетними для розмінування, щоб виключити небезпеку від нерозірваних суббоєприпасів. Україна проінформує партнерів про використання касетних боєприпасів, в тому числі про їхню ефективність.

США поставлять Україні касетні боєприпаси

Напередодні США виділили Україні великий пакет військової допомоги, куди серед іншого увійшли і касетні боєприпаси для артилерії. Президент Байден назвав це рішення непростим, але необхідним зважаючи на дефіцит звичайних фугасних снарядів.

Раніше ряд західних правозахисників і офіційних осіб висловилися проти постачання Україні касетних боєприпасів. Деякі з них побоювалися, що застосування такої зброї, що має велику площу ураження, призведе до супутніх жертв серед цивільного населення.

Однак більш серйозна небезпека полягає в тому, що суббоєцепаси, які містяться всередині основного касетного боєприпасу, можуть не спрацювати під час застосування і залишаться лежати на землі, перетворившись фактично в протипіхотну міну. Такі заряди, що не вибухнули, можуть становити небезпеку протягом багатьох років після війни.

Саме тому в 2008 році була створена Конвенція з касетних боєприпасів, яка забороняє їхнє накопичення, передачу і застосування такої зброї. Однак до теперішнього моменту конвенцію ратифікували тільки 84 країни світу – в основному в Європі та Африці. Ні США, ні Україна, ні Росія не є учасниками Конвенції і не зобов'язані її дотримуватися.

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