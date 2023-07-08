Місцевий гауляйтер Денис Пушилін "навісив" на американського лідера Джо Байдена "воєнні злочини".

Гауляйтер так званої "Донецької Народної Республіки" ("ДНР") Денис Пушилін відзначився реакцією на заяву США про передачу Україні касетних боєприпасів.

У зв'язку з цим він "навісив" на Байдена "воєнні злочини". Його слова цитує пропагандистський ТАСС.

"Джо Байден відкрито розписався в причетності до військових злочинів, прийнявши рішення про передачу Україні касетних боєприпасів", - зазначив Пушилін.

Також він уточнив, що відповідна допомога Україні ніяк не вплине на хід "спеціальної військової операції" і відзначився погрозою, що обіцянки Києва мінімізувати ризики у зв'язку з можливим використанням касетних боєприпасів - "нульові".

Міноборони України уточнило, чи безпечні касетні боєприпаси

Нагадаємо, 7 липня Адміністрація лідера США Джо Байдена оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Туди вперше увійшла поставка касетних боєприпасів, на яких раніше тривалий час наполягав Київ.

Як підкреслив глава Міноборони України Олексій Резніков, у касетних боєприпасів на фронті, дійсно, є погана репутація. Однак в цьому випадку їх використання - необхідність, адже ЗСУ повинні завдати росіянам максимально можливої шкоди з метою деокупації України.

При цьому міністр підкреслив, що ЗСУ не будуть бити касетними боєприпасами по території Росії, а також по цивільних об'єктах або інших локаціях в Україні, де можуть бути жертви серед мирного населення. Також Резніков пообіцяв вести чіткий облік, де і коли буде застосовуватися дана зброя.

Вас також можуть зацікавити новини: