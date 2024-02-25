За словами прем'єра, для України важлива допомога США цілісним пакетом військової та фінансової підтримки.

Цього року Україна очікує від Сполучених штатів Америки допомогу з розмірі 11,8 мільярдів доларів. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час форуму "Україна. Рік 2024".

"Ми очікуємо від США цього року 11,8 мільярдів доларів допомоги. Це те, про що ми домовлялися… І ми глибоко переконані, що США не залишать Україну на самоті з точки зору і фінансової підтримки, і збройної, мілітарної підтримки, тому що вони об'єднані в один пакет", – заявив він.

За словами Шмигаля, для України дуже важлива допомога США, власне, цілісним пакетом військової та фінансової підтримки.

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"Тому ми очікуємо на рішення Конгресу. Рішення Сенату дає нам велику надію. Очікуємо на рішення Конгресу після їхньої двотижневої перерви в роботі", – зазначив очільник уряду.

Допомога США

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого Сенат Сполучених Штатів Америки оприлюднив двопартійну пропозицію про допомогу Ізраїлю, Україні та охорону кордонів на суму 118 мільярдів доларів. Законопроект передбачає виділення 60,1 млрд доларів на допомогу Україні, 14,1 млрд доларів – Ізраїлю і 20,2 млрд доларів – на підвищення безпеки на американському кордоні.

13 лютого Сенат США остаточно підтримав законопроект з допомогою для України. Тепер законопроект мають направити до Палати представників.

Конгресмен-республіканець Тім Уолберг вважає, що законопроект про виділення допомоги Україні може бути проголосований протягом наступних двох місяців. Водночас він запевнив, що будь-яка допомога як для України, так і для Ізраїлю не буде надана, доки немає рішення стосовно кордону.

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