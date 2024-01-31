Економіка країни страждає від довгострокових невдач.

Російська економіка зазнає довгострокових невдач та все більше залежить від Китаю через затяжну війну, яку розпочав Кремль. Про це йдеться у статті директора Центрального розвідувального управління США Вільяма Бернса для Foreign Affairs.

"Економіка Росії страждає від довгострокових невдач, і країна вирішує свою долю як економічного васала Китаю", – зазначає автор.

Економічні санкції Заходу ще більше посилили зв’язки Москви та Пекіна. Володимир Путін відновлює російське оборонне виробництво за допомогою критично важливих компонентів із Китаю.

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За даними Business Insider двостороння торгівля між країнами досягла рекордних 240 мільярдів доларів у 2023 році.

За словами Бернса, війна вже принесла Росії ганьбу та оголила її слабкі сторони: від її одновимірної економіки до роздутої військової майстерності та корумпованої політичної системи. А роздуті амбіції Путіна також мали протилежний результат: вони спонукали НАТО розширюватися та посилюватися.

Водночас китайські лідери уважно стежать за підтримкою України з боку США. Пекін залишається єдиним суперником США, який має намір змінити міжнародний порядок і має економічну, дипломатичну, військову та технологічну силу для цього. Економічна трансформація країни за останні п'ять десятиліть була надзвичайною, вказує автор.

Співпраця Росії та Китаю

Раніше УНІАН писав, що Китай допомагає Росії зберегти важку промисловість. Пекін побоюється порушувати санкції США та продовжує уникати прямої військової підтримки РФ.

Водночас Росія обійшла Саудівську Аравію і стала головним постачальником сирої нафти в Китай в 2023 році. За даними китайської митниці, минулого року Росія поставила до Китаю рекордні 107,02 млн метричних тонн сирої нафти.

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