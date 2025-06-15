Про активність росіян свідчить аномально висока кількість боєзіткнень на Новопавлівському напрямку, повідомив Трегубов.

На Дніпропетровщині росіяни не закріпилися, хоч і намагаються показати тут свою присутність. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

"Вони (російські війська, - ред.) дуже активно б’ються, щоби просто посунути фронт до адміністративних кордонів. Тому станом на зараз наші підрозділи там чинять дуже великий спротив, знищується велика кількість росіян", - розповів речник ОСУВ.

За його словами, для росіян захід на Дніпропетровщину має важливе політичне значення, проте про постійну присутність їхніх військ на території регіону наразі не йдеться.

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Трегубов додав, що про активність росіян свідчить аномально висока кількість боєзіткнень на Новопавлівському напрямку.

Росіяни рвуться на Дніпропетровщину

Як повідомляв раніше УНІНА, росіяни пруть на Дніпропетровщину з трьох сторін. У свіжому огляді аналітики Інституту вивчення війни деталізували, що ворожі війська поступово просуваються з трьох тактичних напрямків до села Новопавлівка зі сходу, намагаючись увійти на територію Дніпропетровської області. Також геолокаційні відео свідчать про просування росіян у центральній частині села Горіхове (на схід від Новопавлівки), яке, можливо, вони захопили.

Напередодні стало відомо, що українські захисники відкинули росіян біля Котлярівки на кордоні з Дніпропетровщиною. За даними аналітиків українського моніторингового проєкту DeepState, росіяни в цей самий час просунулися біля населених пунктів Відрадне, Шевченкове Перше та Комар у Донецькій області.

На думку виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці Дмитра Жмайла, заявами про начебто наступ на території Дніпропетровської області Росія хоче показати, що війна перекидається на інші території, хоче використати це як ІПСО проти українців. Проте навіть якщо ворог прорветься через кордон області, це ні на що не вплине і не свідчитиме про його перемогу.

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