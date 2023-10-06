ЗСУ завдали ударів по районах зосередження техніки та особового складу російських окупантів.

Силам оборони України за поточну добу вдалося вразити артилерійські засоби, зенітно-ракетні комплекси, засіб протиповітряної оборони і станцію радіоелектронної боротьби російських окупантів. Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника", - йдеться у зведенні.

Також, українськими підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 1 засобу протиповітряної оборони, 6 артилерійських засобах, 1 району зосередження особового складу та по 1 станції РЕБ противника.

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При цьому, російські загарбники завдали 2 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснили 43 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Втрати Росії в Україні

За минулу добу ЗСУ ліквідували 620 російських окупантів, загальні втрати ворога вже сягнули понад 281 тисячу. Також за добу ворог втратив 20 танків та 30 бойових броньованих машин.

Крім того, Сили оборони рознесли штаб окупантів на території РФ. За даними блогера Анатолія Штефана ("Штірліца"), який є офіцером ЗСУ, штаб відпрацювала артилерія ЗСУ на Сумському напрямку.

Також на півдні підрозділи ЗСУ знищили "око" противника – спостережний комплекс "Муром" та купу іншої техніки.

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