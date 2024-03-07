Про ситуацію на полі бою в Гостомелі начальник ГУР МО України Кирило Буданов доповідав Президенту Володимиру Зеленському.

Детальну реконструкцію битви за аеродром у Гостомелі у перший день повномасштабного вторгнення Росії на основі десятків свідчень учасників тих визначальних для оборони Києва подій відтворили та опублікували у німецькому Zeit.

В інтерв’ю журналістам начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов розповів, що інформацію про план росіян захопити 24 лютого 2022 року аеродром "Антонов" та висадити там тисячі своїх солдатів розвідка отримала від надійного інформатора.

Для оборони летовища були відправлені найдосвідченіші розвідники-спецпризначенці.

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"Я побачив [російські гелікоптери], і подумав, що вони вже дуже близько. Відчув страх, але потім вирвався адреналін", - пригадав один із розвідників.

Про ситуацію на полі бою в Гостомелі начальник ГУР МО України Кирило Буданов доповідав Президенту Володимиру Зеленському. Керівник української розвідки отримував дані від своїх підрозділів, задіяних в обороні аеродрому.

"Зрозуміло, що люди, які бачать десятки вертольотів, що стріляють у їхній бік, не зовсім щасливі", - сказав Кирило Буданов.

Підрозділи Сил безпеки та оборони України здійснили контратаку проти російського угруповання в другій половині 24 лютого. До кінця ночі у бою вдалось ліквідувати близько 80 російських десантників.

Далі злітно-посадкова смуга аеродрому була пошкоджена українською артилерією, аби унеможливити посадку військово-транспортних літаків держави-агресора.

Висадка в Гостомелі - деталі

24 лютого 2022 року ЗСУ вели запеклі бої за аеродром у Гостомелі, під час яких ЗСУ знищили майже весь російський десант, який намагалися висадити десятки вертольотів Ка-52 і Мі-8. Окупанти планували захопити аеродром в Гостомелі і використовувати його для висадки десантників і легкої бронетехніки.

Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що під час боїв у Гостомелі окупанти втратили 200 елітних фахівців із захоплення аеродромів та аеропортів.

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