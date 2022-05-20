Бої за Гостомель точилися з першого дня повномасштабного вторгнення путінської армії в Україну.

Селище Гостомель, що на Київщині, вже півтора місяця оговтується після російської окупації. Цей населений пункт став, мабуть, однією з найгарячіших на стратегічно найважливіших точок російсько-української війни.

Фотокореспондент УНІАН побував у Гостомелі і показує, як він виглядає зараз.

На кадрах видно, що "русскій мір" приніс в селище тільки горе й руйнування. Усюди видно зруйновані будинки, спалені авто та знищену інфраструктуру. Прямо в центрі Гостомеля можна побачити підбитий російськими окупантами під час березневих боїв танк ЗСУ.

За попередніми даними, за 35 днів окупації в Гостомелі пропали безвісти приблизно чотири сотні людей – деяких зі зниклих вже немає серед живих. Всього в Київській області вже встановили понад 1300 убитих росіянами цивільних більшість з яких розстріляні.

Відомо, що 27 лютого внаслідок повітряної атаки російських військ на аеропорт було спалено один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 "Мрія". На ньому було встановлено 240 непобитих світових рекордів.

Окрім широко відомих перевезень вантажів цивільного та гуманітарного призначення, літак може здійснювати у польоті горизонтальний старт космічних кораблів та ракет, перевозити певні види вантажів на фюзеляжі.

В "Укроборонпромі" заявляли, що відновлення літака коштуватиме понад 3 млрд доларів. Попри це, держпідприємство "Антонов" хоче відновити "Мрію" і просить допомоги у світу.

Вас також можуть зацікавити новини: