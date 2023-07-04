Спокій на тимчасово окупованих українських територіях буде тоді, коли окупанти звідти заберуться.

Українські громадяни, проукраїнськи налаштовані люди в Криму, які чекають на повернення законної влади, радіють звукам вибухів, бо це є сигналом про деокупацію.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі всеукраїнського марафону.

"Якщо вести мову про вибухи в Севастополі, то чому скаржаться? Українські громадяни, проукраїнськи налаштовані люди, які чекають на повернення законної влади, навпаки радіють цим звукам. Це означає, що звільнення і деокупація Криму наближається. Більше ми, знову ж таки, не будемо коментувати", - сказав Юсов.

Юсов підкреслив, що спокій та відсутність вибухів на тимчасово окупованих українських територіях, в тому числі в Криму, буде повністю тоді, коли росіяни звідти підуть геть: "До того часу за все, що відбувається на окупованих територіях, відповідає окупаційна адміністрація", - наголосив Юсов.

Україна не відмовиться від Криму, ЗСУ порушили логістику ворога

Як повідомляв УНІАН вчора, 3 липня, президента України Володимир Зеленський сказав, що допоки тимчасово окупований РФ Крим не повернеться під контроль України - війна не закінчиться.

В інтерв'ю американському телеканалу CNN Зеленський зазначив, що його кінцева мета - це звільнення Криму.

На запитання, чи існує будь-який сценарій, відповідно до якого можна встановити мир без повернення Криму, Зеленський відповів, що тоді це не буде перемога.

22 червня російські окупанти повідомили про пошкодження Чонгарського мосту, який з’єднує тимчасово окупований Крим із Херсонською областю, вони зазначали, що міст було пошкоджене ударом Збройних сил України за допомогою ракети Storm Shadow.

В ОК "Південь" також повідомили, що руйнування цього мосту порушило логістику ворога та мінімізувало його можливості для поповнення ресурсів.

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