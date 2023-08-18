На думку американських посадовців, Крим - це "червона лінія", яку не перетне російський президент.

Крим був ключовим об'єктом у російській військовій стратегії з тих пір, як його завоювали у 1783 році та був заснований Севастополь. Те, що Крим залишився Україні після розвалу СРСР, було неприпустимим для чинного президента РФ Володимира Путіна, який мріє про відновлення цієї "імперії зла".

Як повідомляє Тhe Hill, держсекретар США Ентоні Блінкен у розмові з офіційними особами, яка просочилась у ЗМІ, заявляв, що Крим є "червоною лінією", яку Путін не перетне. Водночас самі американці не вірять, що деокупація півострова є реалістичною метою.

Журналісти іноземного видання також розділяють ці сумніви. За їхніми словами, щоб ізолювати Крим, контрнаступ ЗСУ має просуватися до Мелітополя, Армянська чи Скадовська. Це було дещо ускладнено після знищення росіянами Каховської ГЕС, але, як пише видання, українські війська нещодавно здійснили десантні рейди через річку.

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Перш ніж взяти Мелітополь, українським військам треба ще звільнити Токмак, який оточений розбудованою системою окопів, мінних полів та загороджень. Крім того, РФ тримає там угруповання у понад 90 тисяч військових.

"Що б не говорив Путін про захист російськомовних жителів Луганська та Донецька, його нинішнім пріоритетом є утримання Криму. Російські наступальні операції на півночі України та погрози найманців "Вагнера" в Білорусі є диверсією. У центрі "Бахмут" не має тактичної переваги для обох сторін. І хоча українські просування, які безпосередньо загрожують Криму, можуть змусити Путіна піти на переговори, навіть це буде лише тактикою зволікання. Поки він утримує владу, довгострокові корисливі цілі Путіна ніколи не зміняться", - підсумували у виданні.

Звільнення Криму - останні новини

Наприкінці липня керівник української розвідки Кирило Буданов спрогнозував, що ЗСУ скоро будуть на території півострова. Експерти також поділяють його впевненість.

За даними ГУР, проукраїнськи налаштовані люди в Криму радіють звукам вибухів, оскільки це є сигналом про деокупацію.

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