Як пояснив Данілов, саме призначення Герасимова говорить про те, що для Кремля це останній дзвоник.

Останні зміни в керівництві російськими військами в Україні свідчать про підготовку до "крайнього ривка" окупантів.

Таку думку висловивСекретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону. "Розуміючи, що відбувається на Росії, розуміємо, що вони готуються зробити так званий крайній ривок. Ми більш ніж упевнені, що з цим пов'язані ті процеси, які на сьогодні відбуваються по зміні людей...", - зазначив він.

Як пояснив Данілов, саме призначення Герасимова говорить про те, що для Кремля це останній дзвоник.

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"Після того вже не буде на кого міняти, не буде на кого списувати ті поразки, які вони обов'язково отримають на нашій території. Вони до цього готуються, і ми маємо до цього готуватися", - сказав він.

Війна Росії та України: призначення Герасимова

11 січня стало відомо, що Кремль призначив Валерія Герасимова командувачем об'єднаним угрупуванням російських окупантів в Україні. Раніше цю посаду обіймав Сергій Суровікін. Після призначення Герасимова командувачем, Суровікін став його заступником.

14 січня РФ вдарила ракетами по Києву. У столиці України повітряна тривога прозвучала після вибухів. Потім з'явилася інформація, що ворожі ракети летіли за балістичною траєкторією.

За відомостями експертів, противники запустили по Києву нові ракети для зенітного ракетного комплексу С-400.

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