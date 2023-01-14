Наразі у Києві й області оголошено відбій повітряної тривоги.

Жодна російська ракета не влучила в об’єкти критичної інфраструктури в Києві внаслідок пусків з РФ у другій половині дня, повідомили у прес-службі Київської міської військової адміністрації.

"Завдяки ефективній роботі ППО в Києві недопущено ураження об’єктів критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Наразі у Києві й області оголошено відбій повітряної тривоги.

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Під час повітряної атаки по Києву у першій половині дня російські війська застосували, імовірно, балістичні ракети. Повітряну тривогу було оголошено лише після вибухів через те, що у ЗСУ немає ефективних засобів і щодо виявлення балістичних ракет, й щодо їхнього знищення.

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Сьогодні вдень у Києві та низці областей прогриміли вибухи. У столиці спрацювали сили протиповітряної оборони.

У Дніпрі, Харкові та Львові зафіксовано прильоти. У Дніпрі російська ракета влучила у багатоповерхівку, в результаті чого "склався" цілий під’їзд. Кількість загиблих і поранених постійно збільшується.

У Харківській та Львівській областях є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. У містах введено аварійні відключення світла.

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